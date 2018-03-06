Кыргызская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 166 (мошенничество) Уголовного кодекса КР.

В 2017 году ДЭУ № 9 выполнены строительно-монтажные работы со 132-го по 138-й километр автодороги Бишкек — Ош. Согласно проектно-сметной документации, потратили 24 миллиона 345 тысяч сомов.

Установлено, что должностные лица ДЭУ № 9, вступив в преступный сговор с подрядными организациями, без соблюдения дорожно-строительных норм, завысив стоимость, провели работы на данном участке автодороги. Фактически уложено на 449 тонн асфальта меньше, чем запланировано проектом.

В целях сокрытия незаконных действий, выполненные дорожные работы не зарегистрированы в государственных органах по архитектурно-строительному надзору. Экспертиза не проводилась. Государству причинен ущерб в 1,2 миллиона сомов.