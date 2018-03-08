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Общество

ИА «24.kg» поздравляет женщин с праздником 8 Марта

Дорогие наши мамы, жены, сестры, дочери и бабушки, поздравляем вас с весенним праздником 8 Марта!

Благодаря вам жизнь каждого мужчины наполнена светом, теплом, добром и смыслом. Ваша поддержка помогает нам быть сильнее, преодолевать трудности и невзгоды.

Сегодня женщинам приходится быть сильными. На ваших хрупких плечах — домашние заботы, воспитание детей, а зачастую и содержание семьи. Но женская мудрость, верность, трудолюбие и терпение помогают перенести все тяготы жизни.

Вы самые нежные и красивые, сильные и смелые. Пусть в вашей жизни будет много светлых и счастливых дней. Пусть ваши спутники жизни, дети и близкие всегда дарят радость и добро.

От имени мужской части коллектива ИА «24.kg» желаем вам крепкого здоровья, любви, семейного счастья и благополучия!
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