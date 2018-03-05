В Туркменистане перебои с продуктами. Ввели ограничения на продажу сахара и муки

В Туркменистане вновь снизили норму отпуска продуктов и товаров первой необходимости, наблюдаются большие очереди перед магазинами. Об этом сообщило радио «Азатлык».

Как отмечается, в столичных магазинах, контролируемых государством, ввели новое ограничение на количество приобретаемого покупателями товара. В частности, ограничения касаются сахара и муки. В одни руки можно получить не более 1 килограмма муки и полкило сахара. Раньше норма отпуска муки составляла 5 килограммов , сахара — 1 килограмм .

По словам жителей Ашхабада, продукты заканчиваются в течение часа-двух и сопровождаются огромными очередями.

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«Ашхабадцы в шесть утра собираются перед государственными магазинами. Потому что, несмотря на ограничение нормы отпуска в одни руки муки, сахара и масла, они очень быстро заканчиваются», — рассказала жительница Ашхабада.

По ее словам, кроме ограничения на количество приобретаемого товара, сотрудники магазинов требуют документы у тех, кто выглядят несовершеннолетними, и удаляют их из очередей.

Население Туркменистана столкнулось с острой нехваткой муки местного производства в начале декабря 2017 года. Но власти страны и государственные СМИ о дефиците не сообщают. Напротив, программы государственного телевидения изобилуют репортажами об экономическом процветании страны, в том числе в сфере продовольственного обеспечения.