Бишкекчане недовольны работой участковых

Бишкекчане озабочены неэффективной работой участковых уполномоченных милиции. Об этом сообщает пресс-служба Гражданского союза «За реформы и результат», который провел исследование вопросов общественной безопасности.

За последние полгода у нас сменились трое или четверо участковых. Только начнет с людьми работать — и тут же уходит на повышение или уходит по другим причинам. Жители столицы

«Несмотря на законодательство, оговаривающее обязательность отработки участкового не менее трех лет на вверенном ему участке, данная норма почти не выполняется. Частая ротация участковых является причиной низкой эффективности работы, слабого взаимодействия сотрудников с населением и отсутствием профилактических работ», — говорится в сообщении.

По словам горожан, после 20.00 связаться с участковым затруднительно — на телефонные звонки не отвечает, а двери опорных пунктов закрыты. Опрошенные представители квартальных комитетов отмечают, что если преступления совершаются вечером или ночью, разбираться с ситуацией начинают только утром.

Согласно опросу, основной причиной утечки кадров среди участковых инспекторов являются низкий размер зарплаты и плохая оснащенность. Участковые вынуждены сами себя обеспечивать формой, использовать личный или общественный транспорт для выполнения своих обязанностей. Гражданский союз

В целом отмечается, что работа участковых ограничивается реагированием на уже совершенные преступления, в то время как меры по профилактике преступлений проводятся не на должном уровне.