Митинг в поддержку антикоррупционных инициатив президента завершен

Митингующие около здания «Белого дома» в поддержку антикоррупционных инициатив президента завершили свою акцию. В ней участвовало около 200 человек.

Участники акции протеста требовали выйти к ним сотрудников аппарата президента и депутатов парламента.

По мнению главы Института общественного анализа Риты Карасартовой, то, что к митингующим так никто и не вышел, демонстрирует отношение власти к народу.

«Митинг закончен. Никто из представителей власти к нам не вышел. Но в любом случае обращение будет передано президенту», — сказала Рита Карасартова.

Ранее участники акции заявили о своей поддержке новому главе государства.