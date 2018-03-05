Митинг в Бишкеке. Участники акции требуют встречи с депутатами и чиновниками

Митинг в поддержку антикорруционных инциатив президента страны Сооронбая Жээнбекова, начавшийся сегодня у здания Верховного суда, переместился к «Белому дому». Участники акции протеста требуют, чтобы к ним вышли депутаты парламента и представители аппарат главы государства.

Отметим, что число участников акции протеста увеличилось.

Ранее митингующие заявили о своей поддержке новому президенту страны. По словам главы Института общественного анализа Риты Карасартовой, 8 февраля Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности заявил, что ему хватит политической воли, чтобы бороться с коррупцией.

«Мы вышли на митинг, чтобы поддержать инициативы президента. Мы готовы поддерживать и мониторить, требовать исполнения решений президента. Мы будем требовать, чтобы слова президента претворились в жизнь», — ранее сказала Рита Карасартова.

Гражданские активисты и юристы составили черный список судей. Они просят президента КР не переназначать указанных судей, считая их коррумпированными.