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Общество

Дело о подрыве прокурорской машины. В суд вызван следователь Генпрокуратуры

В Октябрьском райсуде Бишкека продолжается процесс по делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева.

Адвокат обвиняемого Тологона Айтмырзаева Бактыбек Жумашев ходатайствовал о допросе следователя Генпрокуратуры Нурлана Абдырасулова, который вел это дело.

По словам подсудимого, именно следователь Нурлан Абдырасулов предложил ему взять вину на себя и пообещал переквалифицировать статью «Покушение на убийство» на статью «Покушение на убийство в состоянии аффекта». Однако сам следователь утверждает, что Тологон Айтмырзаев признался в содеянном сразу, а в суде поменял показания. 

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.
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