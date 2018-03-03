17:25
0
USD 68.05
EUR 83.53
RUB 1.20
Общество

Командование авиабазы «Кант» поздравило кыргызстанцев с Днем флага

Командование авиабазы «Кант» поздравило кыргызстанцев с Днем государственного флага.

От лица командования 999-й авиационной базы и военного совета 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа выступил заместитель командира авиабазы ОДКБ «Кант» Алексей Ларин.

«Государственный флаг для любой страны — символ, в котором закреплены самые значимые для национального характера принципы и моральные ценности, верность долгу и Отечеству, сила и мужество, благородство и честь, — сказал Алексей Ларин. — Флаг объединяет народ в стремлении сделать страну могучей и процветающей, вдохновляет на труд, научные достижения, творческие и культурные прорывы».

«Уважение к флагу — уважение к своей истории, культуре и традициям, залог сохранения мира и межнационального согласия. Пусть всегда в ваших сердцах живет чувство гордости за Родину. Благополучия вам, крепкого здоровья, мирного неба над головой и новых свершений», — добавил Алексей Ларин.
Ссылка:
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Почетный караул вернулся к посту № 1 — флагштоку на площади Ала-Тоо в Бишкеке
У информационного агентства «24.kg» день рождения!
Президент и премьер-министр поздравили кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Рождеством
Коллектив ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Новым 2018 годом!
Волшебная кисть Бекбосуна Жайчибекова
Самый большой флаг Кыргызстана сорвало ветром. Его уже нашли
Атамбаев: Похищенные из бюджета миллионы возвращаются государству
В госорганах Кыргызстана флаги не соответствуют техническим требованиям
Популярные новости
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
Турки передумали передавать новую больницу в&nbsp;Бишкеке Кыргызстану? Турки передумали передавать новую больницу в Бишкеке Кыргызстану?
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
Бизнес
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp
Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко
Фархат Иминов сложил с&nbsp;себя полномочия депутата ЖК&nbsp;КР (текст обращения) Фархат Иминов сложил с себя полномочия депутата ЖК КР (текст обращения)