Командование авиабазы «Кант» поздравило кыргызстанцев с Днем флага

Командование авиабазы «Кант» поздравило кыргызстанцев с Днем государственного флага.
От лица командования 999-й авиационной базы и военного совета 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа выступил заместитель командира авиабазы ОДКБ «Кант» Алексей Ларин.
«Государственный флаг для любой страны — символ, в котором закреплены самые значимые для национального характера принципы и моральные ценности, верность долгу и Отечеству, сила и мужество, благородство и честь, — сказал Алексей Ларин. — Флаг объединяет народ в стремлении сделать страну могучей и процветающей, вдохновляет на труд, научные достижения, творческие и культурные прорывы».