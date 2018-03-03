Командование авиабазы «Кант» поздравило кыргызстанцев с Днем флага

Командование авиабазы «Кант» поздравило кыргызстанцев с Днем государственного флага.

От лица командования 999-й авиационной базы и военного совета 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа выступил заместитель командира авиабазы ОДКБ «Кант» Алексей Ларин.

«Государственный флаг для любой страны — символ, в котором закреплены самые значимые для национального характера принципы и моральные ценности, верность долгу и Отечеству, сила и мужество, благородство и честь, — сказал Алексей Ларин. — Флаг объединяет народ в стремлении сделать страну могучей и процветающей, вдохновляет на труд, научные достижения, творческие и культурные прорывы».

«Уважение к флагу — уважение к своей истории, культуре и традициям, залог сохранения мира и межнационального согласия. Пусть всегда в ваших сердцах живет чувство гордости за Родину. Благополучия вам, крепкого здоровья, мирного неба над головой и новых свершений», — добавил Алексей Ларин.