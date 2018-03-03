После 19 лет заключения в Узбекистане освободили журналиста Юсуфа Рузимуродова

В Узбекистане освободили 60-летнего журналиста Юсуфа Рузимуродова, которого осудили в 1999 году. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на члена общества «Эзгулик» Абдурахмана Ташанова.

Журналист находится в родном селе Жейнов Миришкорского района Кашкадарьинской области Узбекистана. Чувствует себя хорошо.

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Юсуф Рузимуродов являлся членом оппозиционной партии «Эрк». Работал в партийной газете. После взрывов в Ташкенте 16 февраля 1999 года в Узбекистане усилилось преследование оппозиционно настроенных людей, и Рузимуродов уехал за границу. Приехав в Киев, он хотел получить политическое убежище, но власти Украины выдали его Узбекистану.

Юсуфу Рузимуродову предъявили обвинения в посягательствах на президента и конституционный строй Узбекистана, организации запрещенных общественных объединений и религиозных организаций и преступного сообщества. 18 августа 1999 года его приговорили к 15 годам лишения свободы. В местах заключения журналист подвергался пыткам.