После 19 лет заключения в Узбекистане освободили журналиста Юсуфа Рузимуродова

В Узбекистане освободили 60-летнего журналиста Юсуфа Рузимуродова, которого осудили в 1999 году. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на члена общества «Эзгулик» Абдурахмана Ташанова.
Журналист находится в родном селе Жейнов Миришкорского района Кашкадарьинской области Узбекистана. Чувствует себя хорошо.
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Юсуфу Рузимуродову предъявили обвинения в посягательствах на президента и конституционный строй Узбекистана, организации запрещенных общественных объединений и религиозных организаций и преступного сообщества. 18 августа 1999 года его приговорили к 15 годам лишения свободы. В местах заключения журналист подвергался пыткам.