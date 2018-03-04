Афиша на неделю: 5-9 марта

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Экспозиция посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

4-18 марта. Выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент)

В проектах представлены традиционные узбекские абровые ткани, изготовленные в городе Маргилане, по традиционным технологиям. В традиционные рисунки включены символы современной массовой культуры, логотипы, знаки.

«Асанбай-центр», 12.00-24.00

5 марта. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

5 марта. Игра в «Мафию»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Dodo Pizza, 19.00.

6 марта. Интеллектуальная игра PubQuiz

Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом, победители получают приз. Для участия нужна предварительная регистрация. Но вы можете прийти как зритель.

Munchen Pub, 19.30.

6 марта. Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Каждый вторник будут показывать по одной части легендарной истории о мальчике-волшебнике.

Dodo Pizza, 19.00.

6 марта. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Проспект Чуй, 110.

6 марта. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

6 марта. Церемония награждения победителей международного проекта «Дети рисуют мир»

Тема работ конкурса — свободная, техника исполнения — любая, материалы — не ограничены.

РУМЦЭВ «Балажан», 15.00.

6 марта. Интеллектуальная игра «60 секунд»

Участие в этой игре будет прекрасным поводом и себя показать, и людей посмотреть, и что самое главное — блеснуть интеллектом!

Ресторан «Марио», 20.00.

6 марта — 7 апреля. Выставка «Весенний вернисаж»

В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

«Галерея М», открытие в 16.00.

1-8 марта. Выставка-ярмарка растений и цветов

Посетители смогут не только насладиться разнообразными растениями, но и приобрести особенно понравившиеся экземпляры. Будут и мастер-классы.

НЦДЮ «Сейтек», 10.00-18.00.

7 марта. Арт-среда: Нодар Думбадзе

Элеонора Прояева расскажет про Нодара Думбадзе — человеке-солнце, человеке-ребенке. Его можно и нужно читать при любой погоде и любом настроении.

ololohaus, 18.30.

8 марта. Концерт «Времена года»

В программе шедевры классической музыки «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццолла в исполнении австрийского скрипача-виртуоза, эксклюзивного солиста звукозаписывающей компании Onyx Classics в Великобритании. Также в концерте примут участие Чуйский камерный оркестр и пианистка Виктория Юртаева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

8 марта. Праздничный концерт

Поздравит милых женщин мистер Оскар с командой.

Арт-кафе Studio247, 20.30.

8 марта. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

9-10 марта. Шоу иллюзионистов

Лучшие мировые звезды-иллюзионисты с выступлениями в Бишкеке.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 19.00.

9 марта. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

9 марта. Мастер-класс «Идеальная формула погашения любого конфликта»

В жизни каждого есть пример, когда на пустом месте разгорается конфликт. Как из него выйти расскажет Михаил Мунькин — эксперт в области психологии, бизнес-консультант. Регистрация по телефону (0556) 699279.

Консалтинговый центр «ИнтерАктив», 17.00.

9 марта. Спектакль «Ромео и Джульетта»

Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева спектакль уже 75 лет ставят на лучших сценах мира. Модерн-балет «Ромео и Джульетта» исполняется под фонограмму.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 19.00.