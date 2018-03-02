В театре юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой новый директор

Жолдошбек Аманкулов назначен директором Кыргызского государственного театра молодежи и юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По их данным, его назначили на основании годичного контракта. Если он справится с поставленными задачами, контракт продлят.

Жолдошбек Аманкулов родился в селе Тегирменти Чуйской области. Закончил Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина. Художественный руководитель театра «Учур». Преподает на факультете искусства в Кыргызско-Турецком университетете «Манас».

Снимался в кыргызских и иностранных фильмах, озвучивал мультипликациионых персонажей.