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Общество

Фальшивые ветераны. Прокуратура проверяет данные генерала Рысбека Мирзаматова

Военная прокуратура Кыргызстана проверяет удостоверение ветерана боевых действий генерал-майора Рысбека Мирзаматова на подлинность. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

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По их данным, решение о привлечении Рысбека Мирзаматова к уголовной ответственности будет принято по окончании проверки.

«Проверка подлинности его удостоверения — долгий процесс. Военная прокуратура направила запросы в соответствующие силовые структуры Туркменистана, где служил Рысбек Мирзаматов. Это нужно для того, чтобы выяснить, участвовала ли войсковая часть, где он проходил службу в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан. Возможно, его могли откомандировать в ДРА», — проинформировали в Военной прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что проверка также проводится и по генерал-майору Нурдину Чомоеву, который якобы служил в Йемене.

Напомним, в Кыргызстане в ходе проверки правительственной межведомственной комиссии сообщалось о 159 фальшивых ветеранах-афганцах. Среди тех, кто незаконно получает надбавки и льготы, генерал-майор Рысбек Мирзаматов. Известно, что войсковая часть, в которой он служил, с 1983 по 1986 годы в боях и операциях на территории Афганистана не участвовала. В 2004 году он, будучи военным комиссаром города Ош, сам себе выписал удостоверение ветерана боевых действий.

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