Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 марта ясно. Воздух прогреется до +13 градусов. День увеличился до 11 часов 23 минут.

Началась самая короткая рабочая неделя.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбай-Аты до Токтогула.

Отметим, что в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня будут перекрывать одну полосу движения из-за ремонта. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

День работника судебной системы Кыргызской Республики

Впервые этот профессиональный праздник отметили в 2005 году. Правительство установила этот день как дань признательности работникам судебной системы государства за их огромный вклад в развитие конституционных основ, обеспечение условий для соблюдения законности и охраны прав и свобод личности.

День ак калпака

Этот праздник тмечается в стране с 2011 года по инициативе кинорежиссера Ырысбека Жабирова.

Ак калпак — национальный головной убор кыргызов. Его форма и узоры не менялись и передавались из поколения в поколение. По ним кыргызы узнавали о возрасте и статусе владельца головного убора.



Все об этом головном уборе сегодня узнаете в материале нашего журналиста. Следите за обновлениями.

Открылась первая экспозиция Кыргызского государственного исторического музея

Это случилось в 1927 году. Музей образован в 1926 году, как первое научно-исследовательское учреждение Киргизии. В настоящее время площадь музея составляет 8 тысяч квадратных метров, на которых размещено около 90 тысяч экспонатов. Многие коллекции включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В начале февраля Государственному историческому музею присвоен статус «национальный». Сообщалось, что обновленный музей откроется в марте. В здании проведен капитальный ремонт внутренних помещений — стен, кровли, полностью заменены инженерные наружные и внутренние коммуникации, установлены оборудование и медийные комплектации.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Талгат Нигматулин

Родился в 1949 году в городе Кызыл-Кые. Отец Талгата Нигматулина трагически погиб, когда мальчику не было и двух лет. Талгат начал зарабатывать деньги еще подростком. Чтобы лучше освоить русский язык, он от руки переписал два тома «Войны и мира».

В 1967 году предложили первую роль — белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». Окончив в 1971 году ВГИК, он приехал в Ташкент и стал работать на студии «Узбекфильм». Тогда и появились его роли в фильмах «Седьмая пуля», «Встречи и расставания», «Сказание о Сиявуше».

Он писал рассказы и стихи. Именно он является автором слов известной песни «Русские березы».

Увлекшись восточной философией, он вступил в секту, руководителями которой оказались преступники. Духовные братья убили его во время поездки в Вильнюс.

В 2001 году улица в Кызыл-Кие переименована в улицу Талгата Нигматулина.

Талгат Нигматулин снялся в одной из главных ролей в популярном советском фильме 1979 года режиссера Бориса Дурова «Пираты XX века». Многие кинокритики называют его «первым советским кинобоевиком». Лидер проката 1980 года — его посмотрели около 90 миллионов человек, а к 1990 году число посмотревших достигло примерно 120 миллионов.

Умер оперный певец Хусейн Мухтаров

Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Учиться вокалу начал в 1956 году в оперно-хоровой студии при Кыргызском театре оперы и балета. В 1964 году окончил Московскую консерваторию.

В 2001-м на 63 году жизни в Бишкеке умер оперный певец (бас), народный артист СССР Хусейн Мухтаров. С 1964 года — солист Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Пел как в национальных операх, так и в операх русских и западноевропейских композиторов.

Умер в 2001 году.

Куда сходить

Культура

— В НЦДЮ «Сейтек» проходит выставка-ярмарка растений и цветов. Продлится до 8 марта.

— В «Асанбай-центре» открылась выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент).

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— чемпионат Азии по грэпплингу;

— чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш.

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— ПЦ ИА «24.kg», 11:00 — пресс-конференция «На волне народного возмущения: почему жители Тогуз-Тороузского района выступают против строительства золотоизвлекающей фабрики»;

— Западный зал, 10.00 — заседание комитета по бюджету и финансам;

— Западный зал, 14.00 — заседание комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению;

— площадь Ала-Тоо, 9.00 — флешмоб с ак калпаками;

— Верховный суд, 10.00 — мирное шествие против коррупции;

— ПЦ АКИpress, 13.00 — пресс-конференция «Кибербезопасность и здоровый образ жизни детей Кыргызстана».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.