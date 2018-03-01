00:25
-3
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Общество

Экс-глава Фонда развития Иссык-Кульской области задержан сотрудниками Финпола

Экс-директор Фонда развития Иссык-Кульской области Руслан Элебесов задержан в Бишкеке. Об этом сообщает Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

По данным ведомства, бывший чиновник фонда подозревается в присвоении вверенного имущества. Решением суда Руслан Элебесов арестован на два месяца, на время проведения следствия.

Расследование ведут сотрудники следственного управления Финпола.

Руслан Элебесов возглавил дирекцию по управлению Иссык-Кульским фондом развития в июне 2014 года распоряжением тогда работающего полномочным представительем правительства в регионе Эмилбеком Каптагаевым.
Ссылка:
просмотров: 1103
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в бильярдном клубе организовали подпольное казино
В центре Бишкека закрыли игорный клуб
Финпол Кыргызстана с начала года возместил 1,7 миллиарда сомов
На покупку шести авто ГСБЭП потратит почти 4 миллиона сомов
В Кыргызстане ищут пострадавших от рук лжесотрудника Финпола
ГСБЭП выявила канал ввоза дорогостоящих автомобилей
Адвокат Александра Кима назвал происходящее полной неожиданностью
Сотрудники ГСБЭП отказались от принудительной явки Александра Кима на беседу
Следователи ГСБЭП отказались комментировать дело Александра Кима
ГСБЭП выявлен факт злоупотребления энергетиков своими полномочиями
Популярные новости
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
Турки передумали передавать новую больницу в&nbsp;Бишкеке Кыргызстану? Турки передумали передавать новую больницу в Бишкеке Кыргызстану?
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Бизнес
Оплатить госуслуги, налоги и&nbsp;штрафы можно в&nbsp;офисах &laquo;Бакай Банка&raquo; Оплатить госуслуги, налоги и штрафы можно в офисах «Бакай Банка»
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне