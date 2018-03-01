Экс-глава Фонда развития Иссык-Кульской области задержан сотрудниками Финпола

Экс-директор Фонда развития Иссык-Кульской области Руслан Элебесов задержан в Бишкеке. Об этом сообщает Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

По данным ведомства, бывший чиновник фонда подозревается в присвоении вверенного имущества. Решением суда Руслан Элебесов арестован на два месяца, на время проведения следствия.

Расследование ведут сотрудники следственного управления Финпола.

Руслан Элебесов возглавил дирекцию по управлению Иссык-Кульским фондом развития в июне 2014 года распоряжением тогда работающего полномочным представительем правительства в регионе Эмилбеком Каптагаевым.