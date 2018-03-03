Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 марта днем без осадков. Воздух прогреется до +10 градусов. День увеличился до 11 часов 17 минут.

Сегодня, согласно постановлению правительства «О переносе выходных дней», рабочий день. Зато потом кыргызстанцы будут отдыхать четыре дня.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбай-Аты до Токтогула.

Отметим, что в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня будут перекрывать одну полосу движения из-за ремонта. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

День государственного флага Кыргызстана

Праздник установлен в целях воспитания граждан Кыргызстана в духе патриотизма и уважительного отношения к государственным символам страны.

Государственный флаг утвержден Верховным советом Республики Кыргызстан 3 марта 1992 года. Первый флаг поднят 5 марта 1992 года над зданием Дома правительства в городе Бишкеке. Авторы флага — Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков.



Торжественная церемония поднятия государственного флага Кыргызстана новых размеров (10×15 метров) и на новом флагштоке (45 метров вместо 18) состоялась в столице 11 июня 2009.

Журналист ИА «24.kg» решил выяснить, знают ли кыргызстанцы о Дне государственного флага КР. И вот что он услышал.

Всемирный день дикой природы

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы (World Wildlife Day).



Фото Владислава Ногая

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. Кроме того, этот день напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.Напомним, по воскресеньям мы публикуем подборки фотографий интересных мест от читателей, чтобы показать, какая великолепная в Кыргызстане природа.

Люди, которые меняли мир

Казнь сына Курманджан датки

В 1895 году казнили любимого сына Курманджан датки Камчыбека на центральной площади города Оша в присутствии матери. Его обвинили в контрабанде товаров из Афганистана и убийстве офицеров таможни.

Смерть сына оказала сильное моральное воздействие на Курманджан: она оставила общественную жизнь, покинула свои владения и стала затворницей, поселившись в деревне Мады, неподалеку от Оша.

Родился Жумагул Сааданбеков

Родился 3 марта 1940 года в селе Шапак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

Окончил Пржевальский пединститут, учитель физики и математики. Кандидат философских наук.

С 1985 по 1995 годы был депутатом двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР и Жогорку Кенеша. В разные годы занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Украине, по совместительству в Румынии и Молдове, и Казахстане. Экс-ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Родился врач Андрей Сопуев

Будущий доктор медицинских наук, профессор Андрей Сопуев родился в 1961 году в городе Фрунзе. Проректор по научной и лечебной работе Кыргызской государственной медицинской академии, академик Европейской академии естествознания (Лондон, Великобритания), член Всемирной ассоциации неотложных хирургов.

Провел около 3 тысяч операций. Научные разработки Андрея Сопуева внесли весомый вклад в реформу хирургической службы Кыргызстана и получили высокую оценку за рубежом. Основные работы посвящены диагностике и лечению острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, ранам и раневой инфекции, применению различных технических средств в хирургии.

Куда сходить

Культура

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке».

— В НЦДЮ «Сейтек» проходит выставка-ярмарка растений и цветов. Продлится до 8 марта.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Безумный день, или Женитьба...», в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева — оперу «Сельская честь».

— С детьми можно сходить в Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева на сказку «Чиполлино».

— В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула продолжается чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. Следите за результатами в рубрике «Спорт».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Министерство финансов, 10.00 — состоится заседание коллегии;

— ПЦ АКИpress,13.00 — пресс-конференция «Кара-Сууйский рынок,земельный вопрос.И работа ГРС Кара-Сууйского района».

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