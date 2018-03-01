00:24
-3
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Общество

На процессе по делу об ограблении обменки подсудимый не признает вину

Суд не удовлетворил ходатайство адвоката Бакытбека Жумашева, защищающего Эльдара Туткучева, обвиняемого в ограблении обменного бюро, и не отправил дело на доследование.

В ходе слушания был допрошен Эльдар Туткучев. Он заявил, что к преступлению не причастен, так как в момент ограбления находился на дне рождения свой девушки, и указал, что сотрудники ОВД Октябрьского района подбросили в ходе несанкционированного обыска к нему в квартиру пластмасовый пистолет, газовый баллончик и коробок с гашишем.

Инцидент произошел в январе 2017 года. Из обменного бюро, расположенного на пересечении улиц Анкара и Абдрахманова (бывшие улицы Горького и Советская. — Прим. ИА «24.kg») неизвестные забрали $6 тысяч 557, 520 евро, 163 тысячи 750 рублей, 381 тенге, 10 турецких лир, 551 тысячу 230 сомов. Общая сумма награбленного составила 1 миллион 315 тысяч 383 сома.

По словам Бактыбека Жумашева, сотрудники Октябрьского РОВД пытками выбили признание из Туткучева, и суд его не должен учитывать.

Адвокат добавил, что это уже второй инцидент, когда сотрудники милиции, подозреваемые в пытках, остаются в правоохранительных органах и не несут ответственности.

Кстати, 21 декабря 2017 года по статье «Пытка» рассмотрено дело в Джалал-Абадском областном суде. Милиционеров УВД города Кара-Куля признали виновными. Их приговорили к шести годам лишения свободы.
Ссылка:
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу Мавляна Аскарбекова приостановлен
Адвокаты обжаловали приговор экс-владельцу ИД «Вечерний Бишкек»
Дело об убийстве 12-летнего мальчика в городе Ош прекратили в суде
В суде по делу о тройном убийстве в Киргшелке начался допрос обвиняемых
Адвокат пожаловался в Совет судей на неправомерное решение судьи в деле о пытках
Делом Текебаева заинтересовались международные правозащитники. Будут помогать
Дело о подрыве прокурорской машины. Показания дает подсудимый
Кабай Карабеков согласен выплатить 5 миллионов сомов президенту, но поэтапно
Как журналисту выплатить 9 миллионов сомов Алмазбеку Атамбаеву? Закон не знает
Квартира Нарына Айыпа выставляться на торги не будет. Но 9 миллионов надо найти
Популярные новости
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
Турки передумали передавать новую больницу в&nbsp;Бишкеке Кыргызстану? Турки передумали передавать новую больницу в Бишкеке Кыргызстану?
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Бизнес
Оплатить госуслуги, налоги и&nbsp;штрафы можно в&nbsp;офисах &laquo;Бакай Банка&raquo; Оплатить госуслуги, налоги и штрафы можно в офисах «Бакай Банка»
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне