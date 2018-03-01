На процессе по делу об ограблении обменки подсудимый не признает вину

Суд не удовлетворил ходатайство адвоката Бакытбека Жумашева, защищающего Эльдара Туткучева, обвиняемого в ограблении обменного бюро, и не отправил дело на доследование.

В ходе слушания был допрошен Эльдар Туткучев. Он заявил, что к преступлению не причастен, так как в момент ограбления находился на дне рождения свой девушки, и указал, что сотрудники ОВД Октябрьского района подбросили в ходе несанкционированного обыска к нему в квартиру пластмасовый пистолет, газовый баллончик и коробок с гашишем.

Инцидент произошел в январе 2017 года. Из обменного бюро, расположенного на пересечении улиц Анкара и Абдрахманова (бывшие улицы Горького и Советская. — Прим. ИА «24.kg») неизвестные забрали $6 тысяч 557, 520 евро, 163 тысячи 750 рублей, 381 тенге, 10 турецких лир, 551 тысячу 230 сомов. Общая сумма награбленного составила 1 миллион 315 тысяч 383 сома.

По словам Бактыбека Жумашева, сотрудники Октябрьского РОВД пытками выбили признание из Туткучева, и суд его не должен учитывать.

Адвокат добавил, что это уже второй инцидент, когда сотрудники милиции, подозреваемые в пытках, остаются в правоохранительных органах и не несут ответственности.

Кстати, 21 декабря 2017 года по статье «Пытка» рассмотрено дело в Джалал-Абадском областном суде. Милиционеров УВД города Кара-Куля признали виновными. Их приговорили к шести годам лишения свободы.