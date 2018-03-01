Грязный воздух. Живущие у трассы чаще страдают аллергией и астмой

Главный государственный санитарный врач Олег Горин рассказал о влиянии выхлопных газов на человека.

По его словам, за последние годы наблюдается стремительный рост количества личного автотранспорта в городе Бишкеке, что влечет за собой большие проблемы. Одной из наиболее серьезных является растущее загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами.

В выхлопных газах содержится около 200 химических соединений. Среди них есть очень токсичные для человека угарный газ, диоксид азота, оксиды углерода, формальдегид и пыль.

«Самое страшное, что большая часть токсичных веществ, входящих в состав выхлопных газов, может взаимодействовать друг с другом и другими компонентами атмосферы, что способствует усилению их действия или образованию новых веществ — своеобразного смертоносного «коктейля». Наибольшая опасность этих выбросов состоит в их количестве, распространенности и мелком размере частиц, что позволяет выхлопам легко проходить через естественные барьеры организма», — отмечает Олег Горин.

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Статистика показывает, что увеличение автотранспорта в городе сильно влияет на здоровье горожан.

«И это может проявляться и в виде таких безобидных симптомов, как головокружение, головная боль, тошнота, и до сильного поражения центральной нервной системы в виде обмороков, судорог. Токсические вещества обладают раздражающими, аллергенными свойствами, они способны вызывать раковые заболевания и даже мутации. Диоксид азота в сочетании с пылью (мельчайшими взвешенными частицами) вызывает заболевания слизистых оболочек и органов дыхания (гайморит, ларинготрахеит, бронхит, бронхопневмонии, рак легких)», — предупреждает медик.

Эпидемиологи считают, что риск возникновения бронхиальной астмы, сенной лихорадки, экземы и других аллергических заболеваний у детей, которые проживают на расстоянии 50 метров от трассы, на 50 процентов выше по сравнению с теми, кто проживает на расстоянии 1 тысячи метров. Олег Горин

По данным Минздрава, сегодня две трети детей в возрасте до 14 лет имеют хронические заболевания. В 2016 году болезни органов дыхания были зарегистрированы у 629 тысяч 490 детей в возрасте до 14 лет, болезни органов пищеварения — у 159 тысяч 190 детей, болезней кожи — 137 тысяч 300 детей этого возраста. Такая же картина наблюдается и у взрослого населения. И эта статистика не улучшается.

Загрязнение воздуха выхлопными газами оказывает значительное влияние на состав атмосферных осадков. В последнее время повсеместно появляются кислотные дожди, цветные туманы или снег с оттенком черного.

«Даже когда воздух за счет осадков очищается, вся собранная грязь попадает в почву, вызывая общее загрязнение окружающей среды выхлопными газами. Те же соединения и тяжелые металлы через почву распространяются далее, попадая в корм животных и выращиваемые сельскохозяйственные культуры, а значит, повторно отравляя человека», — констатируют в Минздраве.