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Общество

Америка натренирует раков для глобального шпионажа

Министерство обороны США запустило новую программу, в рамках которой такие морские животные, как моллюски, ракообразные и рыбы, будут использоваться в качестве сенсоров для обнаружения подводных аппаратов. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на MilitaryTimes.

Исследователи определят, каким образом морские животные реагируют на транспортные средства, что позволит использовать данные об изменении в их поведении для обнаружения пилотируемых и беспилотных аппаратов.

По словам инженера и океанографа Лори Адорнато, современная сеть датчиков пригодна лишь для отслеживания авианосцев.

Как отмечается, живые организмы обладают рядом преимуществ перед искусственными системами. Так, животные могут реагировать на оптические, химические, тактильные, акустические и электрические стимулы. В результате отслеживание деятельности противника будет проводиться незаметно, на постоянной основе и с достаточной точностью.

Программа исключает использование редких и охраняемых видов животных, например, китов и дельфинов.
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