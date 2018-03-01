Америка натренирует раков для глобального шпионажа

Министерство обороны США запустило новую программу, в рамках которой такие морские животные, как моллюски, ракообразные и рыбы, будут использоваться в качестве сенсоров для обнаружения подводных аппаратов. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на MilitaryTimes.

Исследователи определят, каким образом морские животные реагируют на транспортные средства, что позволит использовать данные об изменении в их поведении для обнаружения пилотируемых и беспилотных аппаратов.

По словам инженера и океанографа Лори Адорнато, современная сеть датчиков пригодна лишь для отслеживания авианосцев.

Как отмечается, живые организмы обладают рядом преимуществ перед искусственными системами. Так, животные могут реагировать на оптические, химические, тактильные, акустические и электрические стимулы. В результате отслеживание деятельности противника будет проводиться незаметно, на постоянной основе и с достаточной точностью.