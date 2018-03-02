Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 марта дождь, переходящий в снег. Будет всего +5 градусов. День увеличился до 11 часов 14 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение света, газа, воды

Газа не будет:

с 26 февраля по 2 марта в районах, ограниченных улицами Путепроводной, Т.Айтматова, Фрунзе, Курманджан Датки, Шабдана Баатыра; проспектом Чуй, улицами Курманджан Датки, Салиевой, Лермонтова; проспектом Чуй, улицами Лермонтова, Ленина, Калинина; проспектами Победы, Ленина, улицами Лермонтова, Восточной; проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Лермонтова, БЧК; на ТЭЦ Бишкека, заводе «Тянь-Шань керамик».

Отметим, пресс-служба ОАО «Электрические станции» заверила ИА «24.kg», что бишкекчане не останутся без тепла из-за того, что на столичную теплоцентраль в течение пяти дней не будут подавать природный газ.

Перекрытые дороги

С 24 февраля в связи с реконструкцией отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро» будет закрыт для движения автотранспорта. Улица будет закрыта до 31 ноября.

Cо 2 марта по 30 сентября в связи с реконструкцией отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбай-Ата до Токтогула будет закрыт для движения автотранспорта.

Отметим, что в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня будут перекрывать одну полосу движения из-за ремонта. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Кыргызстан вступил в ООН

2 марта 1992 года перед зданием ООН в Нью-Йорке был поднят флаг Кыргызской ССР, так как парламент Кыргызстана не успел к этой дате принять новый флаг.

В этот день в Организацию также приняты Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдавия, Сан-Марино, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Вводена купюра достоинством в 5 тысяч

Купюра введена в 2009 году.

На лицевой стороне купюры изображен портрет народного артиста СССР, народного художника Киргизской ССР, мастера спорта Суйменкула Чокморова.

Водяной знак выполнен также в виде портрета, кроме того, применено новшество — «волшебные цифры», обозначающие номинал, которые под различными углами появляются и исчезают на банкноте.

Люди, которые меняли мир

Умер Болот Мамбетов

Родился в 1907 году. Окончил Московский институт инженеров водного транспорта по специальности инженер-гидротехник. Кандидат экономических наук (1953). С 1954 по 1961 годы — министр водного хозяйства Киргизской ССР, с 1961 по 1968 годы — председатель Совета министров Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Умер 2 марта 1990 в Москве.

В Бишкеке установлен памятник Болоту Мамбетову на аллее Государственных деятелей Киргизии ХХ века на улице Пушкина, также названа одна из улиц.

У кого намечаются тои

Жылдызкан Джолдошова

Родилась 2 марта 1960 года в селе Кыргыз-Чек Кара-Суйского района Ошской области. В 2010 году стала депутатом Жогорку Кенеша V созыва.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» заканчивается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке».

— В НЦДЮ «Сейтек» началась выставка-ярмарка растений и цветов. Продлится до 8 марта.

— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут спектакль «Ромео и Джульетта».

— В OlolohausManas сыграют капоэйристы на капоэйра-инструментах (беримбай, атабаке, пандейру, агого, хеку-хеку).

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула продолжается чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. Следите за результатами в рубрике «Спорт».

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Большой овальный зал, 10.00 — заседание парламентской фракции СДПК;

— Западный зал, 10.00 — заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;

— отель «Дамас», 10.00 — с участием премьер-министра пройдет Вторая национальная конференция «Собезопасность и политика предупреждения преступности в КР»;

— отель «Орион», 9.50 — круглый стол «Обсуждение выступления президента КР Жээнбекова и решения Совета безопасности»;

— ПЦ Sputnik, 10.00 пресс-конференция «Что можно сделать на 4,5 сома для предотвращения врожденных пороков развития?».

— ПЦ Sputnik, 12.30 — круглый стол «Русская филология в Кыргызстане: актуальные проблемы образовательного и научного сотрудничества».

— ресторан «Океан», 10.30 — пресс-кофе, на котором расскажут о деятельности общественного совета Министерства образования и науки.

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