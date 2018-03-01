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Общество

Опасный бизнес. Как в Бишкеке торгуют сжиженным газом

В Бишкеке сотрудники Госэкотехинспекции и Управления безопасности дорожного движения провели рейд «Опасный груз».

В рамках мероприятия инспекторы проверили стихийные точки розлива сжиженного газа. По итогам составлили акты о нарушениях по пяти торговым точкам.

По словам инспектора Госэкотехинспекции Болотбека Ибраева, продажа сжиженного газа разрешена только автогазозаправочным станциям при наличии соответствующих документов и оборудования.

«Розлив газа на базе автомашин запрещен. Разрешено продавать газ, если есть специальный отвод земли. Все эти незаконные точки продажи стихийно возникают и также стихийно исчезают», — рассказал Болотбек Ибраев.

Он отметил, что помимо разрешения на продажу газа надо иметь документ о прохождении обучения работе с таким оборудованием.

«В основном газ привозят с нефтеперерабатывающего завода «Джунда». Чтобы доставить опасный груз в столицу, необходимо иметь дорожную карту, которая согласовывается с ГУОБДД. Для продажи сжиженного газа надо пройти обучение в межотраслевом учебном центре и сдать экзамены», — добавил Болотбек Ибраев.

У большинства хозяев стихийных торговых точек, выявленных во время рейда, не было разрешительных документов на продажу сжиженного газа.

Серьезность ситуации, похоже, ни реализаторы, ни хозяева цистерн не понимают. На аргумент инспектора об опасности троговлей сжиженным газом в жилых массивах один из хозяев ответил: «Не дай бог! Стараемся соблюдать все меры безопасности».

Однако безопасностью здесь и не пахнет: просроченный патент, отсутствие разрешительных документов... А самое главное — перекачку газа из цистерн в баллоны производят с помощью незамысловатого аппарата со шлангом. О технике безопасности реализаторы забыли напрочь. Цистерна со сжиженным газом стоит посреди жилого массива — рядом с детским спорткомплексом, мечетью и автозаправкой.

В ходе рейда выяснилось: все хозяева автоцистерн, в которых идет розлив газа, имеют патент на реализацию газовых баллонов на дому, выданный в Государственной налоговой службой. То есть, по документам, они могут продавать газовые баллоны у себя во дворе, но не могут их заполнять.
При этом максимум, что могут сделать проверяющие, это составить протокол и оштрафовать на 10 тысяч сомов. Проблема и в том, что если на месте нет хозяина автоцистерны, сотрудники ГУОБДД могут лишь снять автомобильные госномера. Но не могут поставить авто на штрафстоянку или более строго наказать.

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