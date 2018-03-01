Опасный бизнес. Как в Бишкеке торгуют сжиженным газом

В Бишкеке сотрудники Госэкотехинспекции и Управления безопасности дорожного движения провели рейд «Опасный груз».
В рамках мероприятия инспекторы проверили стихийные точки розлива сжиженного газа. По итогам составлили акты о нарушениях по пяти торговым точкам.
По словам инспектора Госэкотехинспекции Болотбека Ибраева, продажа сжиженного газа разрешена только автогазозаправочным станциям при наличии соответствующих документов и оборудования.
«Розлив газа на базе автомашин запрещен. Разрешено продавать газ, если есть специальный отвод земли. Все эти незаконные точки продажи стихийно возникают и также стихийно исчезают», — рассказал Болотбек Ибраев.
Он отметил, что помимо разрешения на продажу газа надо иметь документ о прохождении обучения работе с таким оборудованием.
«В основном газ привозят с нефтеперерабатывающего завода «Джунда». Чтобы доставить опасный груз в столицу, необходимо иметь дорожную карту, которая согласовывается с ГУОБДД. Для продажи сжиженного газа надо пройти обучение в межотраслевом учебном центре и сдать экзамены», — добавил Болотбек Ибраев.
Серьезность ситуации, похоже, ни реализаторы, ни хозяева цистерн не понимают. На аргумент инспектора об опасности троговлей сжиженным газом в жилых массивах один из хозяев ответил: «Не дай бог! Стараемся соблюдать все меры безопасности».
Однако безопасностью здесь и не пахнет: просроченный патент, отсутствие разрешительных документов... А самое главное — перекачку газа из цистерн в баллоны производят с помощью незамысловатого аппарата со шлангом. О технике безопасности реализаторы забыли напрочь. Цистерна со сжиженным газом стоит посреди жилого массива — рядом с детским спорткомплексом, мечетью и автозаправкой.