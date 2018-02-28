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Общество

Певица Шакира откупилась от испанской тюрьмы за 20 миллионов евро

Фото instagram.com. Певица Шакира

Знаменитая певица Шакира заплатила штраф в размере 20,5 миллиона евро за неуплаченные налоги с момента проживания ее в Барселоне. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Как отмечается, налоговая инспекция Испании обнаружила у певицы неуплату налогов с 2011 по 2014 годы, за что она могла сесть в тюрьму.

Оказалось, что в 2011 году у певица начался роман с футболистом «Барселоны» Жераром Пике, но на учет в налоговую инспекцию встала лишь спустя четыре года. По мнению налоговой службы, Шакира регулярно проживала в Барселоне и должна была объявить себя гражданином Испании и уплачивать налоги с доходов, полученных как внутри страны, так и за ее пределами.

Фото instagram.com. Певица Шакира с Жераром Пике и детьми

Певица намерена подать апелляцию и оспорить требования властей заплатить штраф за указанные годы. По ее словам, с 2012 по 2015 годы она провела в Испании в общей сложности не более 183 дней.

Представитель певицы заявил, что Шакира стала полноправной гражданкой Испании лишь в 2015 году и с того момента выполняла все налоговые обязательства.
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