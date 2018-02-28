В Таджикистане узаконят куплю-продажу земли

В Таджикистане появится земельный рынок, на котором желающие смогут официально приобрести право пользования землей. Такую возможность дают поправки в закон «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него», сообщило радио «Озоди».

По словам главы ГУП «Регистрация недвижимого имущества» при Госкомитете по землеустройству и геодезии Таджикистана Рахмона Умариена, поправки создали правовую основу для сделок с землей, но порядок купли-продажи земли будет определять правительство.

По закону в стране должны создать первичный и вторичный рынки по купле-продаже права пользования землей. Контроль возложен на государство, так как, согласно Конституции страны, земля является исключительной собственностью государства.

В законе прописано, что государство наделено правом выставлять на продажу определенные категории земель. Граждане, которые получат право пользования землей на первичном рынке, могут в будущем продать это право другому лицу по рыночной стоимости.

Только в Хатлонской области в 2017 году возбудили уголовные дела в отношении 59 чиновников, которые причастны к незаконным сделкам с землей.

«Несмотря на то что в стране запрещены сделки с землей, существует черный рынок. Если будет создан официальный рынок, государство сможет по определенной цене продавать право пользования землей», — говорит юрист Программы земельной реформы USAID в Таджикистане.

Он считает беспочвенными опасения по поводу того, что с созданием рынка земля сосредоточится в руках состоятельных людей. «В Земельном кодексе прописано, что земли под сельхозоборот выделяются исключительно фермерам. То есть исключается ситуация, когда толстосумы смогут скупить землю и сдавать ее в аренду дехканам», — говорит юрист.

По его словам, с активизацией земельного рынка будет действовать лимит по максимальной продаже земли в одни руки, который установит правительство.