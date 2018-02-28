23:43
0
USD 68.09
EUR 83.97
RUB 1.22
Общество

В Таджикистане узаконят куплю-продажу земли

В Таджикистане появится земельный рынок, на котором желающие смогут официально приобрести право пользования землей. Такую возможность дают поправки в закон «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него», сообщило радио «Озоди».

По словам главы ГУП «Регистрация недвижимого имущества» при Госкомитете по землеустройству и геодезии Таджикистана Рахмона Умариена, поправки создали правовую основу для сделок с землей, но порядок купли-продажи земли будет определять правительство.

По закону в стране должны создать первичный и вторичный рынки по купле-продаже права пользования землей. Контроль возложен на государство, так как, согласно Конституции страны, земля является исключительной собственностью государства.

В законе прописано, что государство наделено правом выставлять на продажу определенные категории земель. Граждане, которые получат право пользования землей на первичном рынке, могут в будущем продать это право другому лицу по рыночной стоимости.

Только в Хатлонской области в 2017 году возбудили уголовные дела в отношении 59 чиновников, которые причастны к незаконным сделкам с землей.

«Несмотря на то что в стране запрещены сделки с землей, существует черный рынок. Если будет создан официальный рынок, государство сможет по определенной цене продавать право пользования землей», — говорит юрист Программы земельной реформы USAID в Таджикистане.

Он считает беспочвенными опасения по поводу того, что с созданием рынка земля сосредоточится в руках состоятельных людей. «В Земельном кодексе прописано, что земли под сельхозоборот выделяются исключительно фермерам. То есть исключается ситуация, когда толстосумы смогут скупить землю и сдавать ее в аренду дехканам», — говорит юрист.

По его словам, с активизацией земельного рынка будет действовать лимит по максимальной продаже земли в одни руки, который установит правительство.
Ссылка:
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана. Стороны обменялись обвинениями
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
В Кыргызстане уменьшилось количество инцидентов на границах
Уголовное наказание за супружескую измену предлагают ввести в Таджикистане
В неуплате налогов обвинили более сотни звезд таджикской эстрады
Гидрометеорология не согласна передавать земли, принадлежащие станции «Байтик»
Кто пытается забрать землю метеостанции «Байтик»
Сооронбая Жээнбекова ждут с официальным визитом в Таджикистане
В Таджикистане бросившим на произвол судьбы своих родителей грозит тюрьма
Тревожные границы Кыргызстана. Что изменилось в 2017 году
Популярные новости
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
Турки передумали передавать новую больницу в&nbsp;Бишкеке Кыргызстану? Турки передумали передавать новую больницу в Бишкеке Кыргызстану?
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
Бишкекское СИЗО. Место, о&nbsp;котором не&nbsp;мечтают Бишкекское СИЗО. Место, о котором не мечтают
Бизнес
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»