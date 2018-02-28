Онкобольные Кыргызстана настаивают на снятии лимита на обезболивающие препараты

Онкобольные в Кыргызстане настаивают на снятии лимита на обезболивающие препараты. Об этом на круглом столе рассказала председатель ОФ «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова.

«Бывают случаи, когда больные на последних стадиях делят разовую дозу на несколько раз или оттягивают прием обезболивающего препарата так долго, как могут терпеть. Мы не должны оставлять человека наедине с болью», — считает она.

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По ее словам, обезболивание — это в первую очередь качество жизни, забота государства о человеке, который попал в трудную ситуацию. Потребность больных в морфине составляет 15-18 килограммов в год, а используется только около 500 граммов — 2,5 милиграмма на человека.

Еще один немаловажный момент в лечении онкобольных — правильное информирование пациентов. Он должен знать, что его может ожидать и какая сумма может потребоваться для лечения.

«Многие пациенты не знают, что онкологические заболевания должны лечиться комплексно. Они думают, что достаточно сделать операцию, и на этом лечение заканчивается. Онкология сейчас перешла в систему «единый плательщик», и пациенту надо делать доплату. Есть люди, которые критикуют это. Но львиную долю лечения все равно оплачивает государство. Хотя пока еще не все «правила игры» понятны», — рассказала она.

Эксперт отметила недостаток «лекарственной информации» для населения на очень простом и понятном языке. «Мы живем в век информационных технологий, человек должен открыть сайт и увидеть, где он может купить препарат, по какой цене, что это за лекарство, какие побочные действия и прочее», — отметила глава фонда.