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Общество

В Кыргызстане пятницу, 9 марта, предлагают объявить выходным днем

В Кыргызстане пятницу, 9 марта, предлагают сделать выходным днем. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве труда и социального развития.

По их данным, взамен предлагается объявить субботу, 3 марта, рабочим днем. Перенос связан с празднованием Международного женского дня 8 Марта, который в 2018 году приходится на четверг.

Перенос позволит кыргызстанцам отдохнуть четыре дня — с 8 по 11 марта включительно.

Изменения касаются только работающих пять дней в неделю.

Проект постановления внесен на рассмотрение в аппарат правительства и пока не подписан.
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