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Общество

Кыргызстан не контролирует цены на лекарства

Кыргызстан не в состоянии контролировать ценообразование на медицинские препараты. Об этом на круглом столе сообщил заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения Минздрава Руслан Акматов.

По его словам, в 2017 году в республику завезли лекарства на 14 миллиардов 71,555 миллиона сомов.

«Нас часто спрашивают, почему государство не регулирует цены. Но в законодательстве нигде не прописан этот механизм. В новом законе в сфере обращения лекарственных средств полномочия будут переданы Минздраву, и постановлением правительства будут регулироваться цены на препараты из перечня жизненно важных лекарств. Однако даже в этом случае никто не может дать гарантии, что препараты будут поступать по установленной цене. Мы импортозависимая страна, 97 процентов лекарственных средств мы импортируем. Конечно, мы можем установить цену, но не факт, что компании будут по таким завозить», — сказал Руслан Акматов.
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