Счетная палата провела аудит ОАО «Востокэлектро» и выявила, что расходы на культурно-массовые мероприятия заложили в себестоимость электричества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что «Востокэлектро» в нарушение методики определения себестоимости продукции (работ, услуг) и формирования тарифов на электрическую энергию, утвержденной Государственным агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса, при определении тарифов необоснованно включило в затраты расходы на культурно-массовые мероприятия и спонсорскую помощь на 1,5 миллиона сомов.

Выявлены и нарушения в проведении закупок. Так, компания заключала договоры на поставку товаров после истечения срока действия конкурсной заявки.