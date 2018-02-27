Препарат для лечения деревьев в Бишкеке так и не закупили

Препарат для инъекциий деревьям в Бишкеке так и не закупили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МП «Бишкекзеленхоз».

О планах делать уколы пораженным растениям главный агроном МП Эльнура Жолдошева заявляла еще в июне 2017 года в парламенте. Препарат для борьбы с минирующим пилильщиком собирались закупить в России и опробовать его на экспериментальных участках в парковых зонах.

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Однако это так и осталось в планах. «Экспериментальный участок не определен, инъекции даже не завозили и не покупали», — признались на предприятии.

Сейчас в Бишкеке снова думают, как защитить растения на территории города.

Специалисты Института леса имени Гана провели генетический анализ, который позволит определить вид вредителей и выяснить, как с ними бороться.

Также группа ученых предлагает открыть отдел защиты растений для сохранности зеленых насаждений от вредителей и приобрести современное оборудование по выявлению болезней деревьев.