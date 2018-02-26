Поступившему в больницу Таласа с ножевыми ранениями спортсмену сделали операцию

Состояние раненного в Кара-Бууринском районе Таласской области спортсмена удовлетворительное. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Минздрава.

По их данным, 42-летнему К.К. провели операцию на шее.

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«Мужчина поступил в больницу с множественными ранениями. В частности, под волосяным покровом головы, на лице, шее, кистях рук, грудной клетке, предплечьях. Ранения ему нанес неизвестный. По линии санавиации из Бишкека пригласили сосудистого хирурга, который прооперировал спортсмена. Сейчас состояние пациента удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей», — сообщили в Минздраве.