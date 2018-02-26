На горячую линию в аппарат омбудсмена поступило более 7 тысяч звонков

На горячую линию «115» в аппарат омбудсмена за 2017 год поступило более 7,2 тысячи звонков. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета сообщил омбудсмен Кубат Оторбаев.

По его словам, более 4 тысяч граждан получили юридические консультации.

«В 2017-м по сравнению с двумя предыдущими годами увеличилось число звонков от детей и подростков. Если в 2015-м их было 220, в 2016-м – 750, то в 2017-м – 2,2 тысячи. Проблемы разные. Около 500 звонков касались нарушения прав детей, 280 – отношений с родителями, 670 – проблем доступа к образованию, 240 – проблем со свидетельством о рождении, 165 – проблем с алиментами», – проинформировал акыйкатчы.

Горячая телефонная линия «115» открыта 1 июня 2015 года. Этот номер занесен в перечень экстренных оперативных служб и работает круглосуточно.