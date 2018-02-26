22:27
0
USD 67.94
EUR 83.42
RUB 1.20
Общество

На горячую линию в аппарат омбудсмена поступило более 7 тысяч звонков

На горячую линию «115» в аппарат омбудсмена за 2017 год поступило более 7,2 тысячи звонков. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета сообщил омбудсмен Кубат Оторбаев.

По его словам, более 4 тысяч граждан получили юридические консультации.

«В 2017-м по сравнению с двумя предыдущими годами увеличилось число звонков от детей и подростков. Если в 2015-м их было 220, в 2016-м – 750, то в 2017-м – 2,2 тысячи. Проблемы разные. Около 500 звонков касались нарушения прав детей, 280 – отношений с родителями, 670 – проблем доступа к образованию, 240 – проблем со свидетельством о рождении, 165 – проблем с алиментами», – проинформировал акыйкатчы.

Горячая телефонная линия «115» открыта 1 июня 2015 года. Этот номер занесен в перечень экстренных оперативных служб и работает круглосуточно. 
Ссылка:
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Аппарат омбудсмена: У живущей на кладбище женщины есть дом в городе Ош
Сухая голодовка 22 дня спустя. Осужденные начали пить воду
Омбудсмен взял под личный контроль еще одну смерть трехлетнего ребенка
Омбудсмен взял под контроль дело о таинственной смерти двухлетнего мальчика
Проблема пыток в Кыргызстане остается острой
Обмудсмен взял под контроль дело о раненном на границе мужчине
В Кыргызстане около миллиона людей не имеют доступа к чистой питьевой воде
Омбудсмен рассказал, почему так плохо расследуются дела о пытках
Омбудсмен призывает ужесточить наказание за изнасилование детей
В Кыргызстане появилась горячая линия Фонда обязательного медстрахования
Популярные новости
Бишкекское СИЗО. Место, о&nbsp;котором не&nbsp;мечтают Бишкекское СИЗО. Место, о котором не мечтают
Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»
MegaCom: путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;интернет-роумингом MegaCom: путешествуйте по миру с интернет-роумингом
Проверьте свою эрудицию с&nbsp;игрой &laquo;Царь горы&raquo; от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Проверьте свою эрудицию с игрой «Царь горы» от Мобильного оператора О!
Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана