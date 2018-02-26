В новом учебном году учащиеся 5-6-х классов получат учебники нового поколения

К 2018-2019 учебному году все учащиеся 5-6-х классов получат комплекты учебников нового поколения. Об этом заявлено на коллегии Министерства образования и науки КР, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, готовится к выпуску более трех миллионов экземпляров учебников нового поколения. Учебники разработаны и апробированы при содействии проекта «Поддержка реформ в секторе образования» Всемирного банка.

Начата разработка учебников нового поколения по математике и предметам естественно-научного цикла для 7-8-х классов при поддержке проекта АБР «Программа развития сектора»

Как сообщается, в 2017 году новые книги получили около 83 процентов учеников.

Министерство в течение года активно развивало Национальный репозиторий открытых образовательных ресурсов. Сегодня в нем размещено 752 учебника, включая учебные материалы, которые используются в школах Кыргызстана. Электронная библиотека содержит 621 диссертацию, 1 тысячу 66 редких оцифрованных книг.