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Общество

Мусульман взбесила мечеть в форме еврейской кипы

Новая мечеть, возведенная в центре иранской столицы Тегерана, взбесила исламских фундаменталистов. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Fluid Motion Architects
Фото Fluid Motion Architects. Новая мечеть в Тегеране, 2018 год

В построенной в стиле авангард мечети отсутствуют купола и минареты. Вместо них на крыше бетонной конструкции нисходящими волнами выложен серый камень. Отсутствие традиционных элементов вызвало сильное недовольство консерваторов. По их словам, власти страны «предали ислам», одобрив строительство религиозного сооружения в форме «еврейской кипы».

Аргументы о том, что купола, как и минареты, были атрибутом язычества и христианства, а мусульмане заимствовали их позже, фундаменталистов не убедили.

В архитектурном новаторстве они также увидели попытку светской власти захватить Исламскую республику.

Один из архитекторов мечети, Реза Данешмир (Reza Daneshmir) рассказал, что согласование проекта длилось месяцы, но им все же удалось убедить власти, что традиционная постройка будет несовременной и выбьется из архитектурного ансамбля центра города. «Я смог объяснить им, кто будет ходить в новую мечеть», — сказал он, имея в виду молодых иранцев, которые часто бывают в центре. «Мы хотели, чтобы это был авангардный проект, а не консервативный и отсталый от времени», — добавил Данешмир.

Мечеть Вали-е Аср строилась на протяжении десяти лет и обошлась государству в $16 миллионов. Она откроется для посетителей в ближайшие месяцы.
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