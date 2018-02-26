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Общество

Дом, где в пожаре погиб подросток, сдали в эксплуатацию несколько месяцев назад

Дом, где в пожаре погиб подросток, сдали в эксплуатацию несколько месяцев назад. Об этом ИА «24.kg» сообщил замначальника межрегионального управления Госэкотехинспекции по городу Бишкеку Бейшенбай Жамбоев.

«Дом новый, приняли в эксплуатацию в декабре 2017 года. Принимали наши специалисты вместе с пожарными. Причина возгорания — короткое замыкание, а это от нас уже не зависело», — сказал чиновник.

Пожар в многоэтажке на улице Гоголя произошел 22 февраля. Из окна пятого этажа выпрыгнул 14-летний мальчик. Подростка доставили в больницу, однако он скончался.
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