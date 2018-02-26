Авария на ТЭЦ. 57 процентов опрошенных уверены: виновные наказания не понесли

Межведомственная комиссия во главе с первым вице-премьер-министром Аскарбеком Шадиевым подвела итоги и озвучила имена виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека.

В основном, это сотрудники теплоцентрали. Часть из них уволили, кое-кто получил выговор. При этом непосредственные руководители энергосектора, которые и принимают ключевые решения, отделались выговорами.

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провело опрос , чтобы выяснить мнение читателей: стоило ли увольнять специалистов с многолетним стажем или все-таки следовало отправить в отставку тех, кто принимал решения.

27 процентов считают, что рядовых исполнителей лишили работы справедливо. Но большинство — 57 процентов — склоняется к мнению, что поплатиться за коллапс на ТЭЦ должны были управленцы, в частности, глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

Семь процентов считают, что вместе с рабочими надо было уволить и правительство. Поскольку это его члены во главе в премьером Сапаром Исаковым обещали бесперебойную подачу тепла в дома бишкекчан накануне отопительного сезона. Пять процентов предложили не рубить с плеча и, прежде чем увольнять, подумать о том, кем заменить специалистов.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.