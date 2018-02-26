Порядок прохождения альтернативной службы в Кыргызстане изменили

В Кыргызстане ввели новый критерий призыва на альтернативную службу. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления местных органов военного управления Госкомитета по делам обороны Руслан Абдырахманов.

По его словам, если раньше на альтернативную службу призывались исходя из религиозных убеждений, наличия судимости, состояния здоровья и семейного положения, то теперь по закону пройти альтернативную службу по состоянию здоровья и судимости не удастся.

«Ранее судимые лица могли получить военный билет второй категории, не проходя службу. Теперь они могут его получить, только выполняя общественные работы. Срочную службу могут пройти лица, погасившие судимость. В закон введен и новый критерий призыва — изъявление желания выполнить общественно полезные работы. Граждане, годные к военной службе, будут выполнять их в свободное от работы или учебы время», — рассказал Руслан Абдырахманов.

Он добавил, что прохождение альтернативной службы по семейным обстоятельствам предусматривает взнос в бюджет 18 тысяч сомов. Члены зарегистрированной религиозной организации, вероучение которой не позволяет пользоваться оружием, могут выполнять общественно полезные работы продолжительностью 108 часов, внеся в бюджет 25 тысяч сомов.