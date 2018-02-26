Полуголая диджей, арестованная в Бишкеке, назвала Кыргызстан отсталой страной

Instagram.
«Кыргызстан внесен в черный список для всех артистов», — написала она, выразив сочувствие всем людям, живущим в Кыргызстане.
«После публикации в социальной сети фотографий с полуобнаженной девушкой сотрудники УВД Первомайского района проверили ночной клуб. Собранные материалы направили в суд, который 21 февраля вынес решение о привлечении диджея клуба к административной ответственности в виде ареста на пять суток. Администратор оштрафован на 1,5 тысячи сомов и получил восемь часов общественных работ», — ранее сообщили в ГУВД.
Через день девушку выпустили из ИВС. Юлия Михайлова уже вернулась на родину, в Киев. После инцидента она удалила свой аккаунт из Facebook.