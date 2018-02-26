14:11
+1
USD 67.94
EUR 83.42
RUB 1.20
Общество

Полуголая диджей, арестованная в Бишкеке, назвала Кыргызстан отсталой страной

из Интернета.
Фото из Интернета. . Юлия Михайлова (Dj Julia Mixa).
Юлия Михайлова (DJ Julia Mixa), которую в Бишкеке арестовали на пять суток за то, что она выступала в клубе полуголой, назвала Кыргызстан самой отсталой и недоразвитой страной, которую она видела. Комментарий она разместила на своей странице в Instagram.

Читайте по теме
Диджея клуба «Ретро-Метро» арестовали на пять суток за выступление топлесс

«Кыргызстан внесен в черный список для всех артистов», — написала она, выразив сочувствие всем людям, живущим в Кыргызстане.  

«После публикации в социальной сети фотографий с полуобнаженной девушкой сотрудники УВД Первомайского района проверили ночной клуб. Собранные материалы направили в суд, который 21 февраля вынес решение о привлечении диджея клуба к административной ответственности в виде ареста на пять суток. Администратор оштрафован на 1,5 тысячи сомов и получил восемь часов общественных работ», — ранее сообщили в ГУВД.

Через день девушку выпустили из ИВС. Юлия Михайлова уже вернулась на родину, в Киев. После инцидента она удалила свой аккаунт из Facebook.
Ссылка:
просмотров: 1464
Версия для печати
Материалы по теме
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Бишкекский горсуд выпустил из-под стражи диджея «Ретро-Метро»
Диджея клуба «Ретро-Метро» арестовали на пять суток за выступление топлесс
Интерпол больше не разыскивает друга Максима Бакиева Евгения Гуревича
Спецоперация в Алматы. Депутату парламента предъявлено обвинение по двум статьям
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Невыездной и без денег. Суд наложил арест на зарплату адвоката Текебаева
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Михаил Саакашвили грозился прыгнуть с крыши. Полицейские его задержали
«Золотая тюрьма» для арестованных за коррупцию саудовских принцев
Популярные новости
Бишкекское СИЗО. Место, о&nbsp;котором не&nbsp;мечтают Бишкекское СИЗО. Место, о котором не мечтают
Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища
МИД подтвердил наличие гражданства Казахстана у&nbsp;арестованного депутата МИД подтвердил наличие гражданства Казахстана у арестованного депутата
Двойное гражданство. Кто из&nbsp;политиков Кыргызстана попался на&nbsp;этом Двойное гражданство. Кто из политиков Кыргызстана попался на этом
Бизнес
Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Компания MegaCom поздравляет с&nbsp;Днем защитника Отечества Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества