Солдата надо кормить хорошо. Как это сделать на 160 сомов в день

Солдата доблестной кыргызской армии кормят на 150-170 сомов в день. В Госкомитете по делам обороны отметили, что военнослужащий срочной службы должен получать не менее 4008 килокалорий в день — такова установленная норма общевойскового пайка.

В зависимости от условий службы калорийность солдатского пайка и его стоимость варьируются.

В Национальной гвардии кормят намного сытней. Здесь ежедневный рацион составляет 5325,65 ккал, стоимость меню может доходить до 200 сомов.

Продукты питания для армии приобретают через тендеры. На сайте госзакупок можно найти соответствующие объявления.

В армии обед, конечно, всегда строго по расписанию. Питаются солдаты трижды в день. В некоторых государственных органах предусмотрен еще и ночной паек. Его получают караульные пограничники и конвоиры, заступающие на охрану в ночное время.

Нормы продовольственных солдатских пайков установлены соответствующим постановлением правительства.

В ежедневном рационе солдата кыргызской армии более 20 продуктов: хлеб, мясо, крупа, рис, макаронные изделия, рыба, масло, сахар, картофель и другое.

Ежемесячно солдат получает «должностной оклад» в размере около 300 сомов.