Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 февраля будет облачно. Воздух прогреется до +13 градусов. День увеличился до 11 часов 3 минут: восход Солнца в 7.43, заход в 18.46.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение света, газа, воды

Газа не будет:

с 26 февраля по 2 марта в районах, ограниченных улицами Путепроводной, Т.Айтматова, Фрунзе, Курманджан Датки, Шабдана Баатыра; проспектом Чуй, улицами Курманджан Датки, Салиевой, Лермонтова; проспектом Чуй, улицами Лермонтова, Ленина, Калинина; проспектами Победы, Ленина, улицами Лермонтова, Восточной; проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Лермонтова, БЧК; на ТЭЦ Бишкека, заводе «Тянь-Шань керамик».

Отметим, пресс-служба ОАО «Электрические станции» заверила ИА «24.kg», что бишкекчане не останутся без тепла из-за того, что на столичную теплоцентраль в течение пяти дней не будут подавать природный газ.

Перекрытые дороги

С 24 февраля в связи с реконструкцией отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро» будет закрыт для движения автотранспорта. Улица будет закрыта до 31 ноября.

Памятные даты

Всемирный день неторопливости

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый её неповторимый момент.

Подписан Договор о Таможенном союзе

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей экономической политики и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологической политики.

Задержание Омурбека Текебаева

Ночью 26 февраля в аэропорту «Манас» сотрудники ГКНБ задержали депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, который вернулся в Бишкек из командировки. Задержание произошло в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела.

У кого намечаются тои

Игрок клуба «Алга», тренер «Азалии» Владимир Кулаев

Фото www.fclm.ru

Родился в 1958 году в Харькове. Карьеру футболиста начал в Харькове, выступал за местные команды «Маяк» и дубль харьковского «Металлиста», заканчивал карьеру футболиста в Киргизской ССР в клубе «Алга» (Фрунзе).

Карьеру футбольного тренера начал в Кыргызстане, где возглавил женский футбольный клуб «Азалия» из Бишкека. В дальнейшие годы клуб стал одним из сильнейших в стране. В 1992 году с командой выиграл кубок чемпионов СНГ, за победу в турнире был награжден званием заслуженный тренер КР.

Скрипачка Алена Баева

Родилась в 1985 году в городе Ош. В 1994 году была замечена выдающимся Российским профессором Эдуардом Грачом, и в 1995 году по его приглашению переехала с семьей в Москву, где училась в Центральной музыкальной школе при Консерватории имени Чайковского до ее окончания в 2002 году.

В 2003 году по приглашению Мстислава Ростроповича и при поддержке фонда Ростроповича прошла стажировку в Париже, что оказало большое влияние на любовь и приверженность скрипачки европейским ценностям. В 2006 в первый раз сыграла Концертную симфонию Моцарта с Юрием Башметом, после чего с Маэстро было сыграно множество совместных концертов — от камерной музыки до Двойного концерта Бриттена.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В ololohaus пройдет встреча с клубом путешественников. Влад Ушаков и Неля Омарова расскажут про уникальный эко-проект «По следам снежного барса».

пактическая лекция для детей об искусстве

— В студии альтернативного обучения «Окна» состоится

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Состоятся игры студенческой лиги по волейболу. Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к Республиканской универсиаде.

— Продолжаются международные соревнования «Кубок Ала-Тоо-2018» по футболу.

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Жогорку Кенеш, 10.00 — заседание комитета по бюджету и финансам;

— Восточный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;

— Западный зал, 14.00 — заседание комитета ЖК КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

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