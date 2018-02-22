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Общество

Назван главный суперзлодей в истории кино

Портал Vulture составил рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях. Список возглавляет Джокер из «Темного рыцаря». За эту роль Хит Леджер был награжден премией «Оскар» посмертно.

На втором месте оказался персонаж Майкла Джордана — Эрик Киллмонгер из вышедшей накануне ленты «Черная Пантера». Третью строчку заняла Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года.

Есть повод пересмотреть фильм «Темный рыцарь» — Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы от преступности, отравляющей город. Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восходящим криминальным гением, известным испуганным горожанам под именем Джокер.
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