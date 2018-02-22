Из-за отсутствия контроля в школах родители отдают детей в медресе

Родители отдают детей в медресе из-за отсутствия контроля в школах. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил эксперт Института стратегического анализа и прогноза Аман Салиев.

По его словам, одна из главных причин роста числа детей в медресе — это желание родителей изолировать их от опасной среды.

«Если в школах дети приучаются к хулиганству, рэкету, наркомании, то родителям ничего не остается, как отдать их в медресе. Родители говорят, что знания уже не настолько важны, главное — изолировать детей от плохой среды. Также надо прекратить дискриминацию детей в школе. Если девочек не пускают в школу и унижают за ношение платка, то родители просто забирают их и неизвестно куда отдают», — сказал он.