Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 февраля будет облачно. Воздух прогреется до +11 градусов. День увеличился до 10 часов 57 минут: восход Солнца в 7.46, заход в 18.43.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

С 24 февраля в связи с реконструкцией отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро» будет закрыт для движения автотранспорта. Улица будет закрыта до 31 ноября.

Памятные даты

В Москве появился памятник Манасу

24 февраля 2012 года в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Манасу в парке Дружбы в Москве.

Памятник Манасу, установленный в Москве, символизирует дружбу Кыргызстана и России. В 2007 году правительство КР выделило на эти цели 9 миллионов сомов, остальные средства предоставила Россия. Всего на него затрачено около 41 миллиона рублей.

Бронзовая скульптура высотой 4,5 метра была отлита в Москве по проекту творческой группы под руководством Жоомарта Кадыралиева

Люди, которые меняли мир

Родился Виктор Виноградов

Известный музыковед, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула родился 24 февраля 1899 года в селе Истик Козельского района Калужской области. В 1929 окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории. Им написано около 300 работ о музыке и музыкантах народов СССР и зарубежных стран.

В трудах Виктора Виноградова о Кыргызстане получили убедительное и фундаментальное освещение многие важнейшие проблемы теории и истории музыкального и поэтического фольклора, дана широкая характеристика жизни и творчества кыргызских народных композиторов и исполнителей. Автор ряда статей о народной музыке развивающихся стран Азии и Африки. Умер в 1992 году.

Сегодня посмотрите концерт фольклорно-этнографического театра «Ордо Сахна».

Умер академик Мурзабек Иманалиев

В 2017 году в возрасте 85 лет скончался известный кыргызский математик, академик Мурзабек Иманалиев.

Будущий ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием закончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

У кого намечаются тои

Байсалбек Эргешов

В 1963 году родился депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Байсалбек Эргешов.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке», посвященная памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут спекталь «Спартак».

— В Studio247 группа The Rolls покажет, что такое настоящий рок-н-ролл.

— Пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Продолжается Спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол, шахматы. В качестве спортсменов себя пробуют преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.

— Состоятся игры студенческой лиги по волейболу. Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к Республиканской универсиаде.

— Продолжаются международные соревнования «Кубок Ала-Тоо-2018» по футболу.

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

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