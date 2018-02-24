Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 февраля будет облачно. Воздух прогреется до +11 градусов. День увеличился до 10 часов 57 минут: восход Солнца в 7.46, заход в 18.43.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
С 24 февраля в связи с реконструкцией отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро» будет закрыт для движения автотранспорта. Улица будет закрыта до 31 ноября.
Памятные даты
В Москве появился памятник Манасу
24 февраля 2012 года в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Манасу в парке Дружбы в Москве.
Памятник Манасу, установленный в Москве, символизирует дружбу Кыргызстана и России. В 2007 году правительство КР выделило на эти цели 9 миллионов сомов, остальные средства предоставила Россия. Всего на него затрачено около 41 миллиона рублей.
Бронзовая скульптура высотой 4,5 метра была отлита в Москве по проекту творческой группы под руководством Жоомарта Кадыралиева
Люди, которые меняли мир
Родился Виктор Виноградов
В 2017 году в возрасте 85 лет скончался известный кыргызский математик, академик Мурзабек Иманалиев.
Будущий ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием закончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.
Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.
У кого намечаются тои
Байсалбек Эргешов
В 1963 году родился депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Байсалбек Эргешов.
Куда сходить
Культура
— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.
— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке», посвященная памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.
— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут спекталь «Спартак».
— В Studio247 группа The Rolls покажет, что такое настоящий рок-н-ролл.
— Пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей.
Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— Продолжается Спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол, шахматы. В качестве спортсменов себя пробуют преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.
— Состоятся игры студенческой лиги по волейболу. Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к Республиканской универсиаде.
— Продолжаются международные соревнования «Кубок Ала-Тоо-2018» по футболу.
Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».
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