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Общество

ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества по праву считают праздником мужества и воинской славы, чести и отваги. Во все века в истории всех народов защищать свою Родину было делом нелегким, требующим силы, боевой сноровки и любви — не только к своей стране в целом, но и к той малой родине, которая так дорога каждому из нас.

В самые страшные дни испытаний на боевых рубежах люди вспоминают тропинку, ведущую в школу, одноклассников, первую крепкую дружбу и трепетное юношеское чувство влюбленности и, конечно, семью — родных и близких, родителей и детей. Это и есть то самое дорогое, ради чего в лихую годину встают на защиту страны не только кадровые военные, но и гражданские люди.

В этот день мы вспоминаем ратные подвиги наших предков: дедов и отцов, бабушек и матерей, которые в суровые годы Великой Отечественной войны отстояли нашу свободу, спасли свой народ от угрозы порабощения и уничтожения. Мы вспоминаем в этот день подвиг тех, кто в тылу ковал победу: на полях, фабриках, заводах, в госпиталях. Тех, кто принял в свой дом эвакуированных, усыновил чужих детей и воспитал их, поделился куском хлеба в голодный год. Все это — наш народ, наша слава, наше достояние.

Славные традиции военного братства у наших воинов-«афганцев», участников баткенских событий, пограничников. Они передают детям и внукам человеческий и боевой опыт старших поколений. И пока крепка эта связь поколений, наше Отечество живо.

Нам есть чем гордиться, есть кого поздравлять. С праздником!
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