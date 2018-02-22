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Общество

В Кыргызстане необходимо лизенцировать религиозные учебные заведения

Необходимо лизенцировать религиозные учебные заведения в стране. Об этом сегодня на пресс-конференциии сказал заведующий отделом образования ДУМК Акимжан Эргешов.

По его словам, в Кыргызстане в 2017 году только Исламский университет  получил лизенцию на подготовку теологов.

«Здесь тоже есть ограничение. Исламский университет лизенции получил только на подготовку 30 теологов в год. А так мы обучаем  молодежь четыре года, но в конце не можем дать никакой подтвержденный государством документ», — заявил Акимжан Эргешов.

По данным комиссии по делам религий, в Кыргызстане действует 97 медресе, один университет и 7 исламских институтов. В 16 медресе обучаются девушки. А в остальных религиозные знания получают юноши.

«В соответствии с законом о религиозном образовании в медресе могут обучаться те, кто имеют полное или неполное среднее образование, то есть юноши и девушки только после 9-го класса», — сказал Азимжан Эргешов.
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