В Кыргызстане необходимо лизенцировать религиозные учебные заведения

Необходимо лизенцировать религиозные учебные заведения в стране. Об этом сегодня на пресс-конференциии сказал заведующий отделом образования ДУМК Акимжан Эргешов.

По его словам, в Кыргызстане в 2017 году только Исламский университет получил лизенцию на подготовку теологов.

«Здесь тоже есть ограничение. Исламский университет лизенции получил только на подготовку 30 теологов в год. А так мы обучаем молодежь четыре года, но в конце не можем дать никакой подтвержденный государством документ», — заявил Акимжан Эргешов.

По данным комиссии по делам религий, в Кыргызстане действует 97 медресе, один университет и 7 исламских институтов. В 16 медресе обучаются девушки. А в остальных религиозные знания получают юноши.

«В соответствии с законом о религиозном образовании в медресе могут обучаться те, кто имеют полное или неполное среднее образование, то есть юноши и девушки только после 9-го класса», — сказал Азимжан Эргешов.