За грязные автобусы на дорогах Бишкека могут уволить. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Бакыт Темикеев.

Он прокомментировал жалобы читателей ИА «24.kg» на неудовлетворительное санитарное состояние машин. «Почему хотя бы раз в месяц не моют автобусы?» — написала одна из пассажирок.

«Автобусы моем снаружи и внутри каждый день. У нас два парка, в которых есть контрольные механики. Действительно, есть случаи, когда на линии выходят грязные машины. К таким водителям принимаем меры вплоть до увольнения. Сначала, конечно, делаем предупреждение, а выговор выносим за повторное нарушение», — сказал Бакыт Темикеев.

«Даже если утром сейчас выезжают из парка с чистым салоном, но маршрут лежит через Пригородное и новостройки, где плохие дороги, то через два круга автобусы опять грязные», — добавил он.

В день на линии выходит 110-120 автобусов.

В 2018-м ожидают поставку новых машин.

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