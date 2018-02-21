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Общество

Пятидневка в школах девятиклассников не касается

Разъяснения относительно закона о переходе на пятидневную учебную неделю представила пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Отметим, согласно статье 16 Закона «Об образовании» пятидневная учебная неделя устанавливается «с учетом допустимой нагрузки в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях».

В соответствии с государственным образовательным стандартом среднего общего образования предельная учебная нагрузка варьируется от 20 часов в начальной школе до 26-32 часов в основной и старшей школе.

Еще в 2016 году Минобразования внесло изменения в Государственный образовательный стандарт, введя норму о пятидневной учебной неделе для 1-4 классов, а также для основной и старшей школы, если недельная учебная нагрузка не превышает 30 часов в неделю.

В случае превышения недельной учебной нагрузки в 30 часов школа устанавливает шестидневную учебную неделю.

Со второго полугодия 2016 года начался переход на пятидневку начальных и 5-8 классов. В ряде школ учащиеся 10-11 классов также учатся 5 дней.

Поскольку для 9-х классов учебная нагрузка в Базисном учебном плане составляет 32 часа, они продолжают учиться в режиме шестидневной недели.

Также продолжают учиться гимназии и лицеи, поскольку они имеют гимназический(лицейский) компонент, что увеличивает количество часов обучения.

«Внесение изменений в Закон «Об образовании» предоставляет нормативные основания для перехода к обучению по пятидневной учебной неделе всем школам Кыргызстана во всех классах, где учебная нагрузка не превышает 30 часов в неделю. Изменение количества учебных дней не влияет на изменение общей учебной нагрузки, поэтому на зарплате учителей эти нововведения никак не скажутся», — пояснили в Минобразования.

В ведомстве добавили, что готовится перспективный Базисный учебный план, который должен оптимизировать нагрузку на учащихся. Его апробируют сначала в ряде школ страны, и только после этого будут принимать решение о введении его для всех общеобразовательных учреждений.

При этом общее количество часов Базисного учебного плана сокращаться не будет.
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