Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков прекратили голодовку

Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков, осужденные за попытку насильственного захвата власти, прекратили голодовку. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГСИН.

По данным ведомства, на днях их должны этапировать из СИЗО-1 в ИК №27 и ИК № 8. Бектур Асанов акцию протеста продолжает. Он остается под наблюдением врачей в ИК №47. В ГСИН пока не могут определенно сказать, сколько времени пробудет Бектур Асанов в тюремной больнице.