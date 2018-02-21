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Общество

Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков прекратили голодовку

Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков, осужденные за попытку насильственного захвата власти, прекратили голодовку. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГСИН. 

По данным ведомства, на днях их должны этапировать из СИЗО-1 в ИК №27 и ИК № 8. Бектур Асанов акцию протеста продолжает. Он остается под наблюдением врачей в ИК №47.  В ГСИН пока не могут определенно сказать, сколько времени пробудет Бектур Асанов в тюремной больнице.  

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.
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