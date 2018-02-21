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Общество

Бишкекчане жалуются на поборы в школах. Чиновники обещают проверить

В социальной сети Facebook появилась жалоба на поборы в столичной школе № 64, в частности, на выпускной вечер.

Позже автор поста призналась, что деньги собирали в прошлом году.

Тем не менее в мэрии Бишкека отреагировали на жалобу: «Управление образования в настоящее время проводит работу с администрацией школы № 64 по проверке фактов, изложенных в жалобе. По итогам будет дана дополнительная информация».

В муниципалитете также напоминают о ранее принятом приказе Министерства образования и науки и распоряжении мэрии города «О запрете незаконных денежных и иных сборов в образовательных организациях Бишкека».

Каждый руководитель общеобразовательной организации ознакомлен с данным приказом под роспись.
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