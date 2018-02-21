Племянник экс-акима Нооката избежал наказания за попытку изнасилования

Племяннику экс-акима Ноокатского района Бекболота Айтиева удалось избежать наказания за попытку изнасилования несовершеннолетней. Об этом ИА «24.kg» сообщила глава Правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, Ошский областной суд отменил оправдательный приговор Ошского городского суда, но подсудимый наказания не понес. Дело переквалифицировано со статьи «Попытка изнасилования несовершеннолетнего» на статью «Хулиганство» УК КР.

«Мы в корне не согласны с таким решением. К тому же делопроизводство в отношении обвиняемого прекращено по истечении срока давности. Это совершенно неправильно. Он причинил семье девочки огромные моральные страдания. Ребенок до сих пор получает лечение. Мы обжаловали приговор в Верховном суде. Дата слушаний пока не назначена», — рассказала Азиза Абдирасулова.

6 октября 2016 года в центр обратилась жительница села Борбаш Ноокатского района. Она рассказала, что 12 июня у канала Сапарбай ее 11-летнюю дочь пытались изнасиловать. С ней была 10-летняя младшая сестра, она и встала на защиту старшей. Девочкам удалось убежать. Ребенок получил многочисленные травмы и пролежал более десяти дней в травматологическом отделении больницы.

14 июня прокуратура возбудила уголовное дело, и 30-летнего подозреваемого взяли под стражу.

«По словам обратившейся, мужчина является племянником теперь уже бывшего акима Ноокатского района Бекболота Айтиева. После возбуждения уголовного дела начались угрозы и оскорбления со стороны родственников чиновника. 27 сентября старшая сестра подозреваемого Айжаркын пришла в школу, где учится потерпевшая, и при других учениках начала унижать ее. По факту мать девочек обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Как утверждает правозащитник со слов мамы девочек, аким Бекболот Айтиев угрожал ей и требовал, чтобы она забрала заявление.

В середине января 2017 года представители «Кылым шамы» сообщили, что родственники подсудимого избили мать 11-летней девочки. По данным организации, систематические нападки, угрозы и давление родственников обвиняемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней вынудили семью пострадавшей уехать из родного села.