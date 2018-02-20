Депутаты обвинили технического директора Бишкектеплосети в получении 50 квартир

Депутаты Жогорку Кенеша обвинили технического директора ОАО «Бишкектеплосеть» Михаила Курганова в получении 50 квартир. Компания считает обвинения абсурдными.

Сегодня депутат фракции «Онугуу-Прогресс» Тынчтык Шайназаров на заседании парламентского комитета по международным делам и обороне заявил, что у Михаила Курганова есть 50 квартир, которые он якобы получил за разрешения о подключении домов к тепловым сетям.

Ранее такое же обвинение прозвучало от Мирлана Бакирова. Однако Генеральная прокуратура информацию не подтвердила.

Как отметили в ОАО, подключение к сетям осуществляется только на основании установленных правил. Оплата утверждается постановлением правительства. За последние два года выданы технические условия на подключение к сетям 160 объектов. Им официально выставлена плата на общую сумму 420 миллионов сомов. При выдаче разрешений все проверяют правоохранительные органы, отметили в компании.