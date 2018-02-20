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Общество

Заключительный этап антитеррористических учений стран СНГ пройдет в Кыргызстане

Антитеррористические учения стран СНГ намечены на конец лета — начало осени. Они пройдут на территории шести государств Содружества и завершатся в Кыргызстане. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков, передал «Интерфакс».

По его словам, основная часть заключительного этапа учений будет проходить на территории Кыргызстана.

«Мы второй год отрабатываем так называемые военно-полицейские операции, которые будут международным щитом для тех угроз, которые могут способствовать обострению ситуации в Центральноазиатском регионе», — добавил Андрей Новиков.
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