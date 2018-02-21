Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 21 февраля облачно и дождь. Воздух прогреется до +4 градусов. День увеличился до 10 часов 48 минут: восход Солнца в 7.51, заход в 18.40.

Отключение света, газа, воды

Газа не будет:

в районе, ограниченном улицами Киевской, Тыныстанова, Абдрахманова, проспектом Чуй.

Памятные даты

Международный день родного языка

Дата выбрана в знак памяти о событиях, произошедших в Дакке (ныне столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных.



По оценкам ЮНЕСКО, примерно из 6 тысяч языков мира половина могут в ближайшее время потерять последних носителей.

Праздновать Международный день родного языка предлагаем начать с просмотра фильма Болота Шамшиева «Ак кеме» на кыргызском языке.

Люди, которые меняли мир

Родился Дмитрий Темляков

Дмитрий родился 21 февраля 1924 года в селе Молочная Гора Рязанской области. В 1937 году его родители переехали в совхоз «Санташ» Тюпского района Иссык-Кульской области. 16 октября 1942 года Пржевальский военкомат призвал Темлякова на военную службу и направил во Фрунзенское пехотное училище.

Боевой путь он начал в апреле 1943 года в должности наводчика. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на реке Северский Донец, в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, в освобождении Запорожья и форсировании Днепра.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с захватчиками, гвардии сержант Дмитрий Темляков награжден орденом Славы I степени.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке», посвященная памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

— В ресторане «Москва» в 19.00 начнется встреча с резидентами «Жарайт Сити». Вы узнаете, как создать крутое телешоу, как стать харизматичным, как попасть в «Жарайт Сити» и какими навыками должен обладать медийный человек.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Дураки».

— В ololohaus искусствовед Айна Молдохматова расскажет о секретах гармонии античных храмов.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Продолжается Спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол, шахматы. В качестве спортсменов себя пробуют преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.

— Состоятся игры студенческой лиги по волейболу. Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к Республиканской универсиаде.

— В спорткомплексе Sun City восемь женских команд из столицы и регионов поборются за кубок Кыргызстана по футзалу.

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Жогорку Кенеш, 9.30 — заседание;

— ПЦ «Вечерний Бишкек», 11.00 — круглый стол «Новый Таможенный кодекс ЕАЭС как инструмент упрощения экспорта кыргызстанской продукции»;

— Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР, 10.00 — коллегия;

— ПЦ «АКИpress», 11.00 — пресс-конференция «Судебное и прокурорское беззаконие душит инвесторов и препятствует экономическому развитию страны».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.